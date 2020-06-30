ВОЗ не исключает роста заражения коронавирусом после открытия границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает риска роста числа заражений коронавирусной инфекцией после открытия границ между странами. Об этом заявила во вторник представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Риск [роста заражений коронавирусом] невозможно исключить", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.