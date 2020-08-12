В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся

Европа 12 августа 2020 15:25 (UTC+04:00)
В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся

Поезд сошел во вторник утром с рельсов в районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир. Об этом говорится в сообщении, распространенном транспортной полицией Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем не уточняется, какой именно состав - пассажирский или грузовой - сошел с рельсов.

В свою очередь вещательная корпорация Би-би-си сообщает о возгорании, возникшем на месте инцидента, где виден поднимающийся в небо густой дым. При этом данных о пострадавших пока нет. На месте находятся несколько десятков полицейских машин, пожарных расчетов и машин скорой помощи, а также спасательный вертолет. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала произошедшее "крайне серьезным инцидентом".

"В настоящий момент мы работаем на месте инцидента, произошедшего на железнодорожной ветке в районе Стоунхейвена в Абердиншире, где с рельсов сошел поезд. Сотрудники полиции были вызваны на место происшествия в 09:43 и находятся там вместе с медиками и пожарными", - сообщила на своей странице в Twitter британская транспортная полиция.

Как пишет газета The Sun, к инциденту могли привести проливные дожди и подтопления, наблюдавшиеся в последние дни на северо-востоке Шотландии. В октябре 2018 года в районе Стоунхейвена с рельсов сошли несколько вагонов пустого пассажирского поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Банк Израиля повысил уровень угрозы устойчивости финансовой системе до четвертого
Банк Израиля повысил уровень угрозы устойчивости финансовой системе до четвертого
Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Уникальному человеку и выдающемуся журналисту Савелию Абрамовичу Перецу исполнилось 90 лет
Уникальному человеку и выдающемуся журналисту Савелию Абрамовичу Перецу исполнилось 90 лет
Loading Bars
Лента новостей
Платежи «Ziraat Bank Azərbaycan» уже в терминалах eManat! Финансы 15:50
Украинские компании стремятся расширить свое присутствие на рынке Туркменистана Бизнес 15:49
В Швейцарии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом Европа 15:45
Товарооборот Турции с Грузией увеличился более чем на $27 миллионов Турция 15:40
SOCAR Turkey огласила планы продажи газа Bursagaz и Kayserigaz Энергетика 15:39
Проект «Виртуальная школа» будет продолжен и после возобновления традиционного учебного процесса в Азербайджане (Интервью) ИКТ 15:32
ВОЗ призвала молодежь к активному участию в борьбе с пандемией Европа 15:28
Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми «Лондонскими такси» модели ТХ (ФОТО) Политика 15:27
Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией Казахстан 15:26
В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся Европа 15:25
В Азербайджане более 270 тыс. безработных получат единовременную выплату в размере 190 манатов — минтруда Общество 15:14
Возобновление междугородних пассажироперевозок возможно только после решения Оперативного штаба - госслужба Азербайджана Общество 15:13
На юге Индии загорелся автобус, пять человек погибли Другие страны 14:57
ГЭЦ Азербайджана разрешил участие некоторых абитуриентов во II-м туре вступительных экзаменов Общество 14:57
Инфляция в Азербайджане повысилась Финансы 14:48
Доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР возросли ИКТ 14:35
Британская Rebel Energy планирует оцифровать часть рабочих процессов с помощью AI Европа 14:35
Под армянской оккупацией находятся 332 кяриза Азербайджана - директор института Общество 14:34
TikTok обвинили в сборе данных пользователей Android в обход правил Google США 14:29
Хикмет Гаджиев: Стратегия национальной безопасности Армении — словно фальшивый учебник истории Политика 14:27
Завтра во вступительных экзаменах в Азербайджане планируется участие более 19 тыс. человек Общество 14:23
Назван объем товарооборота между Ираном и ЕАЭС Экономика 14:20
На наличие коронавируса в высокогорной Сванети проверят до 4 тысяч человек Грузия 14:15
В январе-июле через порты Турции было перевалено свыше 200 миллионов тонн грузов Турция 14:14
Назначен новый советник министра культуры Азербайджана Общество 14:14
Малазийская компания реализует проект по производству каустической соды в Узбекистане Узбекистан 14:14
ГЭЦ Азербайджана напомнил абитуриентам процедурные правила предстоящих вступительных экзаменов Общество 14:13
Berqnet предложит продукты нового поколения для защиты от киберугроз в Азербайджане ИКТ 14:04
Индекс потребительских цен в Азербайджане на продовольствие в июле Финансы 14:01
В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата Финансы 13:52
В Британии рассказали о большем количестве жертв от гриппа, нежели от COVID-19 Европа 13:49
В Азербайджане социальные выплаты в этом году выросли более чем на 700 миллионов манатов Экономика 13:46
В ЕС заявили о проведении переговоров с производителями вакцины от COVID-19 Европа 13:46
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла Общество 13:46
Парижский марафон отменен из-за пандемии коронавируса Европа 13:44
Туркменистан и Республика Татарстан РФ наращивают товарооборот Бизнес 13:44
Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией служит развитию региона - Джейхун Байрамов Политика 13:44
Туркменистан получит возможность реализации продукции нефтехима в России Бизнес 13:25
Глава МИД Азербайджана: Мы сторонники политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров Политика 13:16
Обнародованы данные по экспорту электротоваров из Турции за январь-июль Турция 13:10
Отложено первичное публичное размещение акций SOCAR Turkey Энергетика 13:10
Туркменистан переходит на экологически чистые технологии в промышленном секторе Туркменистан 13:06
Туркменистан назвал стоимость продукции керамзитового завода Финансы 13:03
Обнародованы данные по экспорту стали из Турции за январь-июль 2020 года Турция 13:02
Министр национальной обороны и начальник Генерального штаба Турции прибывают в Азербайджан Политика 12:56
На бурение 24 субартезианских скважин выделены 756 тысяч манатов - Распоряжение Политика 12:53
Около 300 человек вернутся сегодня из Грузии в страны своего проживания Транспорт 12:38
Медицинская помощь Ирана прибыла в афганскую провинцию Балх Общество 12:37
В Казахстане проходят выборы депутатов Сената Казахстан 12:28
В январе-июле через турецкие порты было перевезено более 250 тыс. трейлеров и контейнеров Турция 12:27
Грузия закупила 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус в КНР и Южной Корее Грузия 12:26
С начала 2020 г. через порты Турции перевезено свыше 700 тыс. автомобилей Турция 12:12
В России первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель Россия 12:05
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Финансы 12:04
Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере Транспорт 12:02
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Туркменистане Энергетика 12:01
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования (ФОТО) Общество 12:01
В Армении за сутки зарегистрировано 201 новый случай заражения коронавирусом Армения 11:50
ЦБА запустил систему мгновенных платежей Финансы 11:50
В России за сутки выявили 5 102 заразившихся коронавирусом Россия 11:35
Увеличилось число заблокированных "вредителей" в сети AzStateNet ИКТ 11:35
В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 11:25
Глава МИД Азербайджана дал интервью телеканалу CNN Turk Политика 11:20
Цены на драгметалы в Азербайджане рухнули Финансы 11:07
В Москве покажут, как азербайджанка искала мужа в Санкт-Петербурге (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:04
Банк Израиля повысил уровень угрозы устойчивости финансовой системе до четвертого Израиль 10:55
Туркменистан и Индия обсудили аспекты многостороннего сотрудничества Энергетика 10:49
Министерство финансов Грузии продало ценных бумаг на 50 миллионов лари Грузия 10:47
Индийская инженерно-производственная компания заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 10:41
Аэропорты Пекина сообщили об отмене почти 600 рейсов из-за сильных ливней Другие страны 10:39
В Узбекистане увеличивается количество наличной валюты, которую можно вывозить за границу Узбекистан 10:37
О Шеки и шекинцах… - новая книга Бахрама Багирзаде Культура 10:35
ВВП Великобритании во II квартале упал на 21,7% Европа 10:27
В Монголии умер еще один заразившийся бубонной чумой Другие страны 10:19
При цифровом партнерстве Azercell состоится 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage» Общество 10:18
Нефть дорожает на фоне данных API о снижении запасов в США Энергетика 10:07
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 10:05
Манат продолжает укрепляться к евро Финансы 09:59
В Иране выросло производство автомобилей Экономика 09:53
ВС Армении в течение суток 35 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Производство металлических изделий увеличилось почти на 20% в Казахстане Казахстан 09:29
В Грузии утверждены новые правила оптового рынка электроэнергии Грузия 09:28
Больше половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлось на госбумаги Финансы 09:22
В Баку отметили 175-летие Абая Кунанбаева (ФОТО) Культура 09:20
На востоке Афганистана при атаке талибов погибли шесть полицейских Другие страны 09:16
Всемирный банк о перспективах туризма в Узбекистане Туризм 09:04
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа В мире 08:57
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 Турция 08:49
В тюрьмах Эквадора объявили ЧП для борьбы с мафией Другие страны 08:44
Названы самые быстро дорожающие товары в мире В мире 08:37
Baker Hughes провел работы по интенсификации притока на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 08:34
Два человека погибли в ходе беспорядков на юге Индии Другие страны 08:20
В Южной Корее 33 человека погибли и девять пропали без вести из-за сильных дождей Другие страны 08:03
Между Ираном и Россией установят постоянное паромное сообщение Экономика 07:50
ЕС согласовал программу помощи для восьми стран-партнеров, включая Грузию Грузия 07:40
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусом Казахстан 07:30
Мир оказался перед выбором между США и Китаем В мире 07:20
TikTok уличили в слежке за пользователями Android В мире 07:01
Apple подала жалобу на компанию из-за логотипа в виде груши В мире 06:41
Google намерена создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях В мире 06:23
Все новости