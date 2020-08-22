В Италии зафиксировали более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 071. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего инфицированных выявлено в столичной области Лацио - 215. Далее следуют северные области Ломбардия (185) и Венето (160).

В пятницу в Италии уже был установлен антирекорд последних трех месяцев - 947 новых случаев заражения. Аналогичные показатели регистрировались в стране в первой половине мая - в период последнего этапа карантина. В последние месяцы в Италии стабильно фиксировался относительно низкий прирост - примерно 200 случаев заражения в сутки.

Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 258 136, из них 35 430 человек умерли (трое - за последние сутки). Власти, в том числе на региональном уровне, рассматривают возможность введения локальных ограничений и так называемых красных зон. При этом они пока все еще намерены открыть школы и детские сады в сентябре.