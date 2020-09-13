Комиссар ЕС прилетел в Бейрут с гуманитарной помощью

На борту самолета, доставившего в субботу в Бейрут гуманитарную помощь из Португалии и Германии, с официальным визитом в Ливан прибыл комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ливанский народ пользуется полной поддержкой ЕС. Потребуются согласованные усилия по восстановлению, подкрепленные решительными реформами. Но пока мы оказываем срочную помощь тем, у кого взрыв отнял средства к существованию", - заявил Ленарчич, выражая сочувствие жителям Бейрута, пострадавшим от взрыва 4 августа и пандемии COVID-19.

В ходе визита Ленарчич встретится с назначенным премьер-министром Ливана Мустафой Адибом и будет наблюдать за действиями ЕС по оказанию помощи Бейруту после разрушительных взрывов.

Это был третий рейс в Ливан по гуманитарному воздушному мосту, организованному ЕС. Доставлено около 30 тонн базовой помощи, в том числе машины скорой помощи, противопожарное снаряжение, средства индивидуальной защиты, лекарства и телекоммуникационное оборудование.

На международной конференции доноров во Франции 9 августа Европейская комиссия собрала более 64 млн евро на неотложные нужды, медицинские материалы и оборудование, а также на защиту критически важной инфраструктуры Ливана.

Взрывы в Бейруте

Несколько мощных взрывов прогремели 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Жертвами взрыва стали более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено множество зданий, повреждено здание международного аэропорта.