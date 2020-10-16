Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса

Европа 16 октября 2020 06:09 (UTC+04:00)
Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса

Цены на уголь в Европе подскочили до максимума почти за год, поскольку подъем цен на природный газ способствовал росту спроса на более дешевое топливо, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Цены на энергетический уголь, поставляемый в Северо-Западную Европу, подскочили на 50% с минимумов, достигнутых в мае, и составили $55,77 за тонну, следует из данных Argus Media.

В последний раз подобные цены в Европе наблюдались в конце октября 2019 года.

На текущий момент цены на уголь в Европе превышают показатель для Австралии, где давление на стоимость оказали сообщения о том, что Китай ограничил импорт на фоне дипломатических разногласий с Канберрой. Это является нетипичной ситуацией, пишет The Wall Street Journal.

Ралли в Европе сделало регион "светлым пятном" на международном рынке угля. Цены рухнули повсеместно этой весной из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, которые привели к падению спроса на электроэнергию, и остаются под давлением в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С учетом коксующегося угля, который используется для производства стали, мировое потребление может сократиться на 7% в 2020 году, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе.

Власти европейских стран сокращают потребление угля быстрее, чем другие государства, на фоне усилий по сокращению выбросов. Недавний рост цен показывает, что снижение уровня потребления будет прекращаться, и спрос будет периодически вновь расти, даже несмотря на ускорение перехода к чистым источником энергии, говорят аналитики.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса
Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса
В США за сутки выявили рекордное с июля количество новых случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили рекордное с июля количество новых случаев заражения коронавирусом
В Израиле решили начать первый этап смягчения карантина 18 октября
В Израиле решили начать первый этап смягчения карантина 18 октября
Loading Bars
Лента новостей
Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса Европа 06:09
В США за сутки выявили рекордное с июля количество новых случаев заражения коронавирусом США 05:43
В Израиле решили начать первый этап смягчения карантина 18 октября Израиль 05:24
Безработица в США установила рекорд США 04:57
ЕС требует от Британии доступ в ее воды для рыбной ловли в обмен на доступ к общему рынку Европа 04:35
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность. Сегодня каждый должен согласиться и смириться с этой реальностью Политика 04:26
Президент Ильхам Алиев: Отправка в Азербайджан вооруженных сил какой-то другой страны без согласия Азербайджана невозможна Политика 04:17
Президент Ильхам Алиев: Мы на марше победы, демонстрация приверженности базовым принципам в таком случае требует большой политической воли Политика 04:13
Президент Ильхам Алиев: Мы каждый раз освобождаем новые земли. В ближайшее время будут новые заявления, это еще больше ослабит Армению Политика 04:06
Президент Ильхам Алиев: Очень скоро будут очередные радостные известия, хорошие новости Политика 04:00
Президент Ильхам Алиев: Если армянский народ хочет знать реальную ситуацию, пусть слушает нас Политика 03:58
Президент Ильхам Алиев: Должны быть представлены даты вывода войск с оккупированных земель, иначе мы будем продолжать до конца Политика 03:55
Президент Ильхам Алиев: Наш подход заключается в том, чтобы нагорно-карабахский конфликт был решен военно-политическим путем Политика 03:47
Президент Ильхам Алиев: Турция обязательно должна и, уверен, будет играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы Политика 03:41
Президент Ильхам Алиев: Армения, воспользовавшись прекращением огня, совершила новые атаки на нас Политика 03:38
Пентагон намерен снабдить военных гиперзвуковым оружием к 2023 США 03:37
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия ежедневно проводит успешные операции Политика 03:34
Продажи сторонних продавцов на Amazon в Prime Day достигли рекорда, превысив $3,5 млрд Бизнес 03:13
IWF объявила о назначении Ирани на пост исполняющего обязанности главы организации Спорт 02:48
В работе Twitter произошел сбой ИКТ 02:37
В Пакистане 12 сотрудников служб безопасности погибли в двух терактах Другие страны 02:24
Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию США 01:59
Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч Европа 01:35
В Пентагоне заявили, что США не намерены наращивать продажи оружия США 01:08
В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом Россия 00:40
Помпео обвинил Пекин в стремлении разрушить американский образ жизни США 00:07
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу Политика 15 октября 23:44
В Лондоне заявили, что разочарованы заявлением ЕС о подготовке к Brexit без соглашения Европа 15 октября 23:34
Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ Израиль 15 октября 23:08
Президент Ильхам Алиев: Никаких иностранных наемников у нас нет Политика 15 октября 22:41
Президент Ильхам Алиев: Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена Политика 15 октября 22:29
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Призываю мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО) Политика 15 октября 22:23
Президент Ильхам Алиев: Уровень взаимодействия между Азербайджаном и Россией может быть примером для любых соседей Политика 15 октября 22:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, никакая сила не может на это повлиять Политика 15 октября 22:10
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе должны быть освобождены 5 районов, на втором этапе - Лачинский и Кяльбаджарский районы Политика 15 октября 22:05
Армянская сторона продолжает распространять ложную информацию провокационного характера - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 21:38
Помпео ожидает смягчения ограничений на турпоездки через несколько недель США 15 октября 21:29
Израиль откроет небо для 30 иностранных авиакомпаний Израиль 15 октября 20:19
Атака ВС Армении на Гянджу напомнило о варварских обстрелах Лондона, Парижа фашистскими ракетами - Роальд Сагдеев Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 19:57
SOCAR увеличила экспорт природного газа Энергетика 15 октября 19:56
СГБ Азербайджана предупредила население об угрозе армянского террора Политика 15 октября 19:50
Вынужденные переселенцы из Ходжавенда провели "Знаменный марш" (ФОТО) Общество 15 октября 19:40
Ни о каком высоком моральном духе в армянской армии говорить нельзя - армяновед Политика 15 октября 19:39
В Дубае представлена экспозиция, посвященная доблестной армии Азербайджана (ФОТО) Культура 15 октября 19:19
Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости (ВИДЕО) Политика 15 октября 19:11
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации Туркменистан 15 октября 18:41
Азербайджанская диаспора Узбекистана направила заявление председателю исполкома СНГ Политика 15 октября 18:34
Добыча газа по Азербайджану сократилась на 2,3% - SOCAR Энергетика 15 октября 18:31
Число скончавшихся в результате умышленного обстрела Арменией кладбища в Тертере достигло 4 человек (ФОТО) Политика 15 октября 18:29
Артобстрелы ВС Армении вызывают пожары на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО) Происшествия 15 октября 18:18
Обнародован объем буровых работ SOCAR в третьем квартале текущего года Энергетика 15 октября 18:14
Азербайджан наращивает импорт японской продукции Бизнес 15 октября 18:10
Туркменистан: Обнародован объем экспортированной текстильной одежды в ЕАЭС Бизнес 15 октября 18:01
Военные преступления Армении должны быть решительно осуждены - итальянский сенатор Политика 15 октября 18:00
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Чехии Политика 15 октября 17:57
Международное сообщество должно содействовать выводу армянских войск из оккупированных земель Азербайджана – ливанский политолог Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 17:51
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации некоторые села Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов Политика 15 октября 17:50
Злодеяния ВС Армении можно открыто называть терактами, это настоящее варварство и зверство - Русская Православная Церковь Азербайджана Социум 15 октября 17:41
В Гааге прошло собрание в знак поддержки независимого Азербайджанского государства Общество 15 октября 17:35
В Грузии изменили правила карантина для своих Грузия 15 октября 17:34
Почему в Азербайджане растет число инфицированных COVID-19? (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15 октября 17:25
Ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan! - Рамиз Новруз, Фахраддин Манафов, Алим Гасымов и Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Культура 15 октября 17:15
Ангела Меркель: ЕС стремится к заключению торговой сделки с Великобританией, но не любой ценой Европа 15 октября 17:13
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 15 октября 17:13
Всемирный банк прогнозирует рост азербайджанского потребительского рынка в 2021-22 годах Финансы 15 октября 17:10
Армяне распространяют в соцсетях фейковые видео, не имеющие отношения к азербайджанским военнослужащим - Минобороны Политика 15 октября 17:06
Муниципалитет турецкого города Хатай осудил нападения Армении на Азербайджан Политика 15 октября 17:06
Азербайджанская армия сражается за нас, а мы не должны позволить, чтобы COVID-19 добрался до фронта - социолог Общество 15 октября 17:00
С начала года увеличился экспорт цемента из Турции в Украину Турция 15 октября 16:59
Турция не может игнорировать злодеяния армян на землях Азербайджана Турция 15 октября 16:55
Вопрос нагорно-карабахского конфликта не входит в обязанности ОДКБ - политолог Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 16:55
За 9 месяцев т.г. НПЗ Узбекистана переработано 1 млн. 380,9 тыс. тонн углеводородного сырья Узбекистан 15 октября 16:54
С гарантией ИКГФ Азербайджана предприниматели получили кредиты до 145 млн манатов Финансы 15 октября 16:53
Из России в Азербайджан экстрадированы двое лиц, объявленных в международный розыск Происшествия 15 октября 16:43
Правительство Армении поддерживает терроризм - депутат Политика 15 октября 16:42
За прошедшие сутки в Иране выявлено порядка 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19 Общество 15 октября 16:39
На данном этапе ввод миротворцев в Нагорный Карабах невозможен - глава парламентского комитета Политика 15 октября 16:36
Информация о сбитом азербайджанском Су-25 является ложной - Минобороны Политика 15 октября 16:35
Азербайджанские реалии в центре внимания шведских СМИ Политика 15 октября 16:31
Малую индустриальную зону планируется построить в Уральске Казахстан 15 октября 16:31
Таджикистан сократил импорт цемента из Турции Турция 15 октября 16:21
В январе-сентябре Туркменистан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 15 октября 16:20
Увеличен экспорт туркменских нефтепродуктов в страны ЕАЭС Бизнес 15 октября 16:19
Армянское лобби пытается подорвать израильско-азербайджанские отношения Политика 15 октября 16:19
В январе-сентябре экспорт цемента из Турции в Россию увеличился Турция 15 октября 16:18
Экспорт цемента из Турции в Пакистан сократился с начала текущего года Турция 15 октября 16:13
На дистанционное обучение в Азербайджане уже перешли 60 классов и 37 школ Общество 15 октября 16:11
Газпромбанк прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане на 2021 год Финансы 15 октября 16:08
Религиозные лидеры мира должны решительно осудить убийство участвовавших в похоронах в Тертере – гаджи Шахин Гасанли Политика 15 октября 16:05
Армения это страна-агрессор - президент Института муниципального развития России Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 16:03
СК A-Qroup поддержала детей, ставших жертвами теракта, взяв на себя все медицинские расходы до их совершеннолетия (ФОТО) Общество 15 октября 16:00
Экспорт цемента из Турции в Узбекистан сократился Турция 15 октября 15:46
Замглавы МИД России и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 15:44
Пусть армянские матери зададут вопрос своему руководству… - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 15 октября 15:37
Генсек ТюркПА жестко осудил армянские провокации Политика 15 октября 15:35
Католическая церковь: Тишину мирного неба Азербайджана нарушают залпы военных орудий Социум 15 октября 15:34
Провокационная деятельность проармянских кругов России не сможет нанести ущерб двусторонним отношениям Политика 15 октября 15:34
На освобожденных территориях Физули обнаружены большая наркоплантация и лаборатория (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 15:33
На всей территории Турции прошла акция в поддержку Азербайджана (ФОТО) Общество 15 октября 15:29
Генпрокуратура распространила информацию в связи с артобстрелом похоронной процессии в Тертере Политика 15 октября 15:26
Все новости