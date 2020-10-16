Бельгия вводит с 19 октября комендантский час

Европа 16 октября 2020 23:02 (UTC+04:00)
Бельгия вводит с 19 октября комендантский час

Власти Бельгии приняли решение с 19 октября ввести в стране комендантский час. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ближайшие недели будут трудными. Мы находимся на четвертом уровне тревоги, - сказал он. - Будет введен комендантский час с 00:00 до 05:00 утра".

Кроме того, дистанционная работа с 19 октября станет обязательной, за исключением мест, где это невозможно. "Для остальных должны быть приняты все меры предосторожности", - подчеркнул министр.

Бельгийские власти также приняли решение сократить разрешенные "близкие контакты" с трех до одного. Под близким контактом понимается взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше 1,5 м без маски. Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек при условии, что это будут одни и те же люди в течение двух недель. Магазины могут работать, однако продажа алкоголя запрещена с 20:00 (21:00 мск).

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