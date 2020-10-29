Ношение масок во Франции стало обязательным для детей с 6 лет

Власти Франции вводят обязательное ношение масок для детей с 6 лет. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ношение защитных масок станет обязательным для детей с 6 лет в связи с эпидемиологической ситуацией", - отметил он. Это одна из новых ограничительных мер, которые начнут действовать с пятницы. Французские школьники должны вернуться к учебе в понедельник после каникул по случаю Дня всех святых. "В университетах занятия будут только дистанционными", - подчеркнул премьер.

"Сейчас пандемия затронула все регионы, все возрастные группы, - констатировал Кастекс. - Принятые меры призваны остановить спираль эпидемии". По его словам, в отличие от первой волны "школы в период второго карантина не будут закрыты".

Премьер также заявил, что французам во время карантина разрешат покидать дома для совершения часовых прогулок в пределах одного километра.

По его словам, существует несколько исключительных причин, по которым французам будет разрешено покидать свои дома. Среди них: совершение покупок в продовольственных магазинах, поездки в связи с профессиональной деятельностью, если работа не может быть выполнена дистанционно, прогулки или индивидуальные занятия спортом в радиусе 1 км от дома и продолжительностью не более часа, уход за родственниками, повестка в суд или вызов в другую административную инстанцию, а также сопровождение ребенка в школу. При этом коллективные занятия спортом, в частности футбольные матчи, запрещены.

Штраф за нарушение правил составляет €135. "Вирус поразил всю Европу, никто не предвидел, что его новая вспышка окажется столь сильной", - признал Кастекс. Он также добавил, что рестораны и кафе могут работать на доставку. "Поездки в загородные дома после начала действия карантина не допускаются, но в предстоящие выходные французам разрешено вернуться из провинции, где они проводили каникулы по случаю Дня Всех святых", - отметил он.