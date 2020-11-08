Во Франции число умерших от COVID-19 превысило 40 тыс.

Распространение во Франции нового коронавируса привело к смерти более 40 тыс. человек. Такие данные сообщило в субботу мониторинговое агентство Sante Publique France, действующее при Министерстве здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Показатель смертей равен теперь 40 169 погибшим. За 24 часа, прошедшие с вечера пятницы, он возрос на 306 летальных случаев.