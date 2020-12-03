Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ

Представитель ФРГ Хельга Шмид будет назначена генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом сообщил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов", - сказал Рама.

"Я призываю всех вас помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года", - добавил председатель.