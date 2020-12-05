Переговоры ЕС и Великобритании по Brexit продолжатся 6 декабря в Брюсселе

Великобритания и Евросоюз достигли прогресса в переговорах о будущих отношениях после Brexit, однако существенные разногласия сохраняются в тех же трех областях, что и ранее, поэтому переговоры было решено продолжить в воскресенье в Брюсселе. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Остаются значительные разногласия по трем ключевым темам - распределению квот на вылов рыбы, единым правилам игры и госрегулированию. Обе стороны подчеркнули, что достижение соглашения невозможно без сближения позиций по этим темам. Отмечая серьезные разногласия по данным вопросам, мы согласились, что переговорщики с обеих сторон должны предпринять дальнейшие усилия. Таким образом, мы поручили им провести встречу завтра в Брюсселе", - говорится в сообщении.

"У меня был телефонный звонок с Борисом Джонсоном о переговорах между ЕС и Великобританией. Различия остаются. Никакое соглашение невозможно, если они не будут решены. Главные переговорщики соберутся завтра. Мы еще поговорим в понедельник", - сообщила в свою очередь во время краткого заявления в Брюсселе фон дер Ляйен.