Меркель: Cтраны ЕС договорились координировать процесс поставок вакцин от коронавируса

Страны ЕС договорились, что будут тесно координировать процесс распределения вакцин от коронавируса в сообществе. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы условились, что хотим это делать очень координировано, и хотим показать, что у всех равный доступ к вакцине", - сказала она.