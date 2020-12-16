В Чехии начинается всеобщее добровольное тестирование на коронавирус

Всеобщее тестирование антигенными экспресс-тестами на коронавирус начинается в среду в Чехии. Оно будет добровольным и бесплатным. Об этом сообщила журналистам заместитель министра национального здравоохранения, главный санитарный врач республики Ярмила Ражова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начинается всеобщее добровольное и бесплатное для жителей Чехии тестирование антигенными тестами на коронавирус, - отметила она. - Первоначально Минздрав планировал начать тестирование в пятницу, 18 декабря, но правительство ускорило этот процесс".

В стране созданы 170 пунктов, где будут проводиться экспресс-тесты. Кроме того, тестирование можно пройти в кабинетах терапевтов, решивших добровольно подключиться к данному процессу и с этой целью заранее зарегистрировавшихся в Минздраве. Желающие пройти тесты должны выбрать время и место, где они будут сделаны, на специальном сайте ведомства с предоставлением своих личных данных. В Чехии ежедневно планируется проводить до 60 тысяч экспресс-тестов.

Между тем тестирование с помощью экспресс-тестов уже проводится в домах престарелых и других стационарных учреждениях службы социальной опеки Чехии. Прохождение этих тестов является обязательным для их посетителей и сотрудников. Педагогам, задействованным в учебных учреждениях различного уровня и форм собственности, власти также оплачивают тестирование, но для них оно носит лишь рекомендательный характер.

В Чехии добровольное и бесплатное тестирование населения на коронавирус будет проводиться до 15 января 2021 года. Экспресс-тесты в 11 раз дешевле, чем лабораторные ПЦР-тесты, а их результат становится известен в течение нескольких минут. Согласно опросам населения, пройти антигенные тесты намерены около четырех млн жителей десятимиллионной республики.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии общее число инфицированных коронавирусом достигло 586 251. С начала пандемии умерли 9 743 жителя республики с диагнозом COVID-19.

В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в начальный период эпидемии коронавируса с 12 марта по 17 мая. На этот раз он введен до 23 декабря с возможностью продления. В стране сохраняется масочный режим. Введен запрет на распитие спиртных напитков на улице. На нарушителей ограничений накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц - 50 тыс. крон (примерно €1 900), а для юридических - 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением противовирусных мер возложен на полицию.