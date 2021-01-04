Лондонский суд огласит решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Лондонский суд вынесет в понедельник решение по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщили в министерстве юстиции Соединенного Королевства, вердикт огласит судья Ванесса Барайтсер. Под ее председательством это дело рассматривалось в прошлом году: в феврале в Королевском суде Вулиджа на юго-востоке Лондона и в сентябре-октябре в столичном Центральном уголовном суде Олд-Бейли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский Минюст выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

Перед Барайтсер не стоит задача вынести вердикт по предъявленным основателю WikiLeaks обвинениям, то есть постановить, виновен ли он, однако ей нужно решить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос властей США будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна предоставить глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.