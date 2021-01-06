В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в среду в Румынии в 01:50 в уезде Олт на юге страны. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг подземного толчка находился на глубине 10 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

С начала года в Румынии произошло 7 землетрясений магнитудами от 2 до 4.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в 2020 году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января в уезде Вранча на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте