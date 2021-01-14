Прибывающие во Францию из стран вне ЕС с 18 января должны пройти карантин

Все приезжающие во Францию из стран за пределами ЕС с 18 января будут обязаны пройти недельный карантин. Об этом сообщил в четверг премьер-министр республики Жан Кастекс, выступая с телеобращением к гражданам страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся усилить контроль на границах, - сказал он. - С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом". "Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин", - добавил Кастекс. Премьер также обратил внимание, что "в защите от вируса, который циркулирует в Амазонии, нуждаются Французская Гвиана и Антильские острова".

Кастекс отметил, что "Франция находится на плато пандемии, однако нагрузка на госпитали стабильна, хотя и остается на высоком уровне".

В свою очередь министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что "несколько случаев южноафриканского штамма коронавируса зарегистрированы во Франции в последние дни". Глава Минздрава подчеркнул, что "этот штамм является более заразным, чем COVID-19, который циркулирует на территории страны с начала пандемии".