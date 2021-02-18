Сенат Италии проголосовал за доверие правительству во главе с Марио Драги

Итальянский Сенат проголосовал за доверие новому кабинету министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг пресс-служба верхней палаты парламента,

В поддержку правительства проголосовали 262, против высказались 40, воздержались два сенатора.

Предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате в результате выхода из правящей коалиции небольшой партии "Живая Италия".