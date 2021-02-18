Сенат Италии проголосовал за доверие правительству во главе с Марио Драги
Итальянский Сенат проголосовал за доверие новому кабинету министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг пресс-служба верхней палаты парламента,
В поддержку правительства проголосовали 262, против высказались 40, воздержались два сенатора.
Предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате в результате выхода из правящей коалиции небольшой партии "Живая Италия".
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