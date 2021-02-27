Тереза Мэй вакцинировалась от коронавируса

Экс-глава правительства Великобритании Тереза Мэй привилась вакциной от коронавируса. Об этом политик сообщила в пятницу на своей странице в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что получила первую дозу вакцины от коронавируса. Она безопасна, эффективна и безболезненна. Сделайте также себе прививку, когда наступит ваша очередь. Только защищая друг друга, мы можем одолеть вирус", - отметила 64-летняя Мэй.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. Так, среди вакцинированных были королева Елизавета II, ее супруг герцог Эдинбургский Филип и наследник престола принц Уэльский Чарльз.

На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн. Ожидается, что в ближайшие недели укол будет сделан и нынешнему премьер-министру Великобритании 56-летнему Борису Джонсону.

К настоящему моменту привиты 19,1 млн человек - почти 29% населения королевства. Власти рассчитывают, что до конца июля вакцину смогут получить все несовершеннолетние жители страны. При этом, согласно обнародованному в пятницу графику, после завершения второго этапа прививочной кампании возможность вакцинироваться сперва получат люди в возрасте от 40 до 49 лет, затем жители от 30 до 39 лет, а уже потом лица в возрасте от 18 до 29 лет.

Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), а также британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") и Оксфордского университета.