Саркози могут заменить тюремный срок домашним арестом - СМИ

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к трем годам лишения свободы, из которых два условно, по делу о коррупции, может отбыть свой тюремный срок под домашним арестом. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, председатель 32-й палаты исправительного трибунала Парижа уточнила, что, хотя в приговоре и идет речь о тюремном заключении, оно может быть изменено, в том числе, и на аналогичный по продолжительности домашний арест, соблюдение которого будет контролироваться при помощи электронного браслета.

Данный вопрос должен рассмотреть специальный судья, однако неизвестно, когда это произойдет.