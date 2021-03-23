Численность ВС Великобритании планируют сократить почти на 10 тыс. человек к 2025 году

Численность вооруженных сил (ВС) Великобритании к 2025 году сократится с 82 тыс. человек до 72,5 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил министр обороны королевства Бен Уоллес, представляя план масштабной модернизации ВС страны, предполагающий их существенное переоснащение.

При этом подчеркивается, что британские войска станут чаще использоваться, чтобы проецировать и демонстрировать силу страны и будут активнее участвовать в боевых операциях по всему миру, постоянно повышая как уровень собственной подготовки, так и качество взаимодействия с традиционными и новыми партнерами. Для этих целей будет сформирован полк рейнджеров, которые среди прочего будут проводить контрпартизанские операции в Африке и при необходимости смогут непосредственно участвовать в боевых действиях

Упор при развитии ВС королевства будет сделан не на количество, а на качество, переоснащение и внедрение современных технологий, в том числе беспилотников.. Особое внимание будет также уделяться космосу и киберсфере. На развитие последнего направления будет выделено 1,5 млрд фунтов стерлингов ($2,1 млрд по текущему курсу).