Полиция Франции задержала бывших топ-менеджеров McDonald's по делу о налогах

Французская полиция задержала четырех бывших топ-менеджеров европейских филиалов сети ресторанов быстрого питания McDonald's в рамках расследования дела о возможном уклонении от уплаты налогов. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о бывшем главе филиала McDonald's в Европе Дени Эннекене, экс-руководителе компании во Франции Жан-Пьере Пети, а также о финансовом директоре и заместителе гендиректора этих организаций. Бывшие топ-менеджеры находятся под стражей, их уже допросили сотрудники Управления по борьбе с финансовыми преступлениями.

Согласно данным агентства, нарушения были допущены при заключении соглашения между головным офисом McDonald's и его французским филиалом. По мнению следователей, в данном соглашении предусматривалось, что часть прибыли, полученной французским филиалом, должна была направляться в США, что позволяло избежать уплаты налогов. По информации журнала Le Canard enchaine, французские налоговые органы надеются взыскать с компании от €300 до 600 млн.

В свою очередь представители французского филиала McDonald's заверили, что "компания уплачивает все налоги в соответствии с действующим законодательством".