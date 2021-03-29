Меркель прокомментировала свое извинение за введение карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала свое извинение перед гражданами за введение карантина на пасхальные праздники. Об этом сообщает ARD, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше [ограничительных] мер, однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это ощущалось как нечто нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении», — сказала политик.

При этом Меркель подчеркнула, что британский штамм коронавирусной инфекции изменил эпидемиологическую ситуацию в стране. «Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принес тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно еще раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной», — отметила она.

Ранее Меркель извинилась перед гражданами за введение карантина на пасхальные праздники и отменила его через сутки после введения. В ходе пресс-конференции Меркель рассказала, что объявление о введении карантина на пасхальные праздники было продиктовано «благими намерениями» — стремлением замедлить распространение третьей волны коронавируса.

23 марта Меркель сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. Режим изоляции планировалось особо усилить в пасхальный период — с 1 по 5 апреля. Сообщалось, что религиозные собрания на Пасху пройдут в режиме онлайн.