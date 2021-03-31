Минивэн совершил наезд на людей на трамвайной остановке в Праге

Грузовой минивэн совершил в среду наезд на граждан на трамвайной остановке "Военный госпиталь" в шестом районе Праги. Шесть человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии. Об этом информировала в Twitter объединенная служба спасателей и скорой медицинской помощи столицы Чехии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один человек получил тяжелые ранения, трое - ранения средней степени тяжести, - отмечается в сообщении. - На место ЧП направлены автомобили скорой медицинской помощи и вертолет спасателей".

Газета Mlada fronta DNES опубликовала фото с места ЧП. На островок трамвайной остановки, расположенной в центре дороги с двусторонним автомобильным движением, совершил наезд минивэн марки Kia. Он проломил металлические ограждения, отделяющие трамвайную остановку от проезжей части автотрассы.

Согласно информации полиции, речь не идет об умышленном наезде. Водитель минивэна, как предполагается, не справился с управлением автомобиля. Инцидент расследует полиция.