Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 5 миллионов
По данным американского университета Джонса Хопкинса на 03:30 субботы по московскому времени, во Франции число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 5,314 млн человек, зарегистрировано более 98,3 тыс. смертельных случаев, связанных с инфекцией, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По сообщению медицинских властей, за минувшие сутки в стране выявлено более 41 тыс. новых заболевших, скончался 301 человек.
В ходе кампании вакцинации населения первая доза препарата от коронавируса введена более чем 10 млн человек, обе дозы получили 3,6 млн.
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