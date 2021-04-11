Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филипа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта. Об этом заявил представитель главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр последовательно хотел действовать в соответствии с тем, что было бы лучше для королевской семьи. Таким образом, чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу", - сказал сотрудник канцелярии Джонсона.

Похороны принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. В церемонию пришлось внести коррективы - публика не будет допущена на нее, а прощание пройдет исключительно на территории Виндзорского замка под Лондоном.

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский "мирно ушел из жизни" утром. По информации британских газет, королева была у его постели в Виндзорском замке, а сам принц Филип отказался от новой госпитализации. До этого с середины февраля до середины марта он провел в больнице, где ему была проведена кардиологическая процедура.