Семь достопримечательностей Европы оказались на грани исчезновения

Эксперты организации Europa Nostra, занимающейся популяризацией культурного наследия, представили подборку из семи мест в Европе, которым грозит исчезновение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет портал News.ru.

Так, в список вошли церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания), зубчатая железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия), кладбище Мирогой в Загребе, центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония) и Дечанский монастырь в Косово. Помимо этого, опасность угрожает саду Джусти в Вероне.

Уточняется, что главной причиной разрушения может стать ветхость и активная эксплуатация перечисленных объектов.

Кроме того, специалисты назвали не только различные постройки и монументы, созданные человеком, но и природные объекты. Среди них группа из пяти островов в Эгейском море, принадлежащих Греции.