Группа военных предстанет перед дисциплинарным советом после письма Макрону

Восемнадцать французских военных, находящихся на активной службе, предстанут перед дисциплинарным советом армии при рассмотрении дела об открытом письме генералов, направленном президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщил в интервью газете Le Parisien начальник главного штаба французских вооруженных сил генерал Франсуа Лекуэнтр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коллективное обращение, подписанное 20 отставными генералами, находящимися в армейском резерве, было опубликовано на прошлой неделе журналом Valeurs actuelles. Его авторы предупредили главу государства, что намерены "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая якобы рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции.

В тексте послания содержится намек на возможное вмешательство армии в политическую жизнь страны. В нем также говорится об угрозе "гражданской войны", в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики". В среду под текстом послания в интернете появились подписи 8 тыс. военных, находящихся на активной службе в армии.

"Авторы этого послания прекрасно отдавали себе отчет, что занимают тем самым определенную политическую позицию. Я не могу этого допустить, так как нейтралитет французской армии является важнейшим условием ее существования. Особо меня возмутил призыв генералов запаса к военным из активной части армии", - сказал Лекуэнтр.

Лекуэнтр сообщил, что 18 военных, заявивших о готовности поддержать тех политиков, которые намерены выступить с требованиями, аналогичными изложенным в послании, предстанут перед дисциплинарной комиссией. "В их отношении будут приняты соответствующие военные санкции", - заверил он.

"Мы рассматриваем вопрос, какими именно они будут в отношении этих 18 человек, с начальниками штабов видов вооруженных сил. Я считаю, что наказание должно быть более суровым в отношении старших по званию и менее значительным - для младших", - заявил Лекуэнтр. В том что касается отставных генералов-авторов послания, начштаба не исключил их увольнение из армейского резерва и окончательный вывод на пенсию.

"Это чрезвычайная процедура, которую мы начинаем немедленно осуществлять по указанию министра вооруженных сил [Флоранс Парли]", - сообщил генерал Лекуэнтр. Он подчеркнул, что "содержание обращения к президенту, написанное генералами, ушедшими с активной службы еще 20-30 лет назад, "абсолютно не отражает сегодняшних настроений в армии и ее социального состава". "Французская армия придерживается республиканских традиций, она не является политизированной", - отметил начальник главного штаба вооруженных сил. "Это творчество пенсионеров, отставших от жизни, и я лишаю их права выносить суждение о нас", - подчеркнул Лекуэнтр.