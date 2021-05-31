В офисном здании в Гамбурге произошел взрыв

Один человек пострадал в понедельник утром при взрыве в офисном здании в Гамбурге, здание получило значительные повреждения. Об этом сообщили журналистам в полиции города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в районе Бармбек. Что послужило причиной взрыва, пока не известно. Близлежащая Гамбургер-штрассе закрыта для движения. На месте работают спасатели.