Неизвестный попытался ограбить отделение банка в Испании
Вооруженный ножом мужчина попытался ограбить во вторник банковское отделение в городе Мурсия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Trend.
Инцидент произошел в районе 09:00 по местному времени, когда в отделение банка зашел вооруженный мужчина, который требовал наличные. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались задержать предполагаемого грабителя. "Во время этого пострадали трое сотрудников [полиции]", - отметили в пресс-службе.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. "Кажется, он иностранец, но мы пока не знаем, какой национальности, у него при себе нет документов", - уточнили в полиции.
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