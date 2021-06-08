Байден и Столтенберг обсудили урегулирование ситуации в Афганистане

Европа 8 июня 2021 07:26 (UTC+04:00)
Байден и Столтенберг обсудили урегулирование ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден обсудил в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мирное урегулирование в Афганистане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они обсудили вклад, который вносила НАТО в Афганистан в течение двух десятилетий, и постоянную поддержку дипломатических усилий, направленных на достижение мира", - информировала пресс-секретарь.

По ее словам, Байден и Столтенберг обсудили саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Они "сошлись во мнении о важности инициативы "НАТО-2030", направленной на адаптацию к вызовам стратегической конкуренции и транснациональным угрозам, включая изменение климата и кибератаки". Президент и генсек обменялись мнениями о наращивании расходов на оборону стран альянса, "подчеркнули важность справедливого распределения ответственности в рамках НАТО и обеспечения ее достаточными ресурсами для противодействия угрозам", добавила Псаки.

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