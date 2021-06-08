Евростат улучшил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале до 1,3%

ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения второй оценки без изменения. Она показала снижение ВВП еврозоны на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.

ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по третьей оценке, сократился на 1,2% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном. Третья оценка оказалась лучше второй, которая указывала на сокращение ВВП ЕС на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,4% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном, ВВП 19 стран еврозоны — на 4,7% и 0,6% соответственно.