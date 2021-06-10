Европарламент высказался за временную отмену патентов на вакцины

Депутаты Европейского парламента (ЕП) выступили за временную отмену патентов на препараты от коронавируса, чтобы расширить глобальное производство вакцин. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы ускорить глобальное внедрение вакцин, депутаты ЕП потребовали временного снятия защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса", - отметили в организации. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 355 депутатов, против - 263, воздержался 71.

"ЕП предлагает начать переговоры о временном отказе от Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в рамках Всемирной торговой организации", - отметили авторы резолюции. По их мнению, это будет способствовать "глобальному доступу к медицинской продукции", используемой для борьбы с коронавирусом, а также поможет "решить проблему глобального производства и дефицита предложения".