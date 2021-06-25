Около 300 бездомных мигрантов установили палатки перед мэрией Парижа, требуя дать им жилье

Бездомные мигранты установили палатки на площади перед зданием мэрии Парижа, требуя урегулировать их жилищные проблемы. В акции принимают участие около 300 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает ассоциация Utopia56.

"В этот четверг 300 одиноких женщин и семей с десятками несовершеннолетних детей, не имеющих жилья, расположились в палатках на площади Отель-де-Виль в Париже. Вместе с командами Utopia56 они срочно призывают к помощи и просят правительство предоставить достойное и постоянное жилье", - говорится в сообщении организации.

Организаторы акции сообщили, что уже несколько недель их приюты стабильно заполнены и они раздают палатки "десяткам семей", которые спят на улицах и под мостами на окраинах французской столицы. Они утверждают, что ни префектура, ни мэрия не реагируют на их запросы о предоставлении бездомным временных убежищ.

.