В Европе ликвидировали группу мошенников, выманивших у компаний €1 млн

Правоохранительные органы Ирландии, Нидерландов и Румынии ликвидировали организованную преступную группировку, которая незаконно получила более €1 млн. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Европол), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Были проведены обыски в 34 местах и арестованы 23 человека. Предполагается, что за счет сложной мошеннической схемы злоумышленники выманили у 20 компаний не менее €1 млн.

"Преступная группировка, состоящая из проживающих в Европе представителей различных африканских стран, создавала фиктивные адреса электронной почти и сайты, похожие на платформы подлинных оптовых компаний, - отметили в Европоле. - Представляясь сотрудниками этих компаний, преступники требовали от своих жертв вносить аванс до отправки товаров". Однако сами товары не отправлялись, а полученные деньги выводились через банкоматы в Румынии.