ФРГ выделит Африке 70 млн доз вакцины от коронавируса через механизм COVAX

Германия выделит Африке не 30 млн доз вакцины от коронавируса, как предполагалось ранее, а 70 млн, через механизм COVAX. Об этом сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с лидерами ряда африканских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФРГ в этом году сможет выделить не 30, а 70 млн доз через механизм COVAX, - сказал она. - Вакцины нужно скорее доставить людям в Африку".