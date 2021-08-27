ФРГ выделит Африке 70 млн доз вакцины от коронавируса через механизм COVAX
Германия выделит Африке не 30 млн доз вакцины от коронавируса, как предполагалось ранее, а 70 млн, через механизм COVAX. Об этом сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с лидерами ряда африканских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ФРГ в этом году сможет выделить не 30, а 70 млн доз через механизм COVAX, - сказал она. - Вакцины нужно скорее доставить людям в Африку".
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