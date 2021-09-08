Во Франции поставили антирекорд по количеству брошенных кошек

Во Франции в 2021 году поставили антирекорд по количеству брошенных хозяевами кошек — всего более 16 000 домашних животных были приняты в приюты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета Le Parisien со ссылкой на французское «Общество защиты животных» (SPA).

«Сотрудники и волонтеры SPA не покладая рук работали в течение всего лета и собрали 16 894 животных, что на 7% больше по сравнению с предыдущим показателем в 2019 году <...> Из-за отсутствия стерилизации и идентификации этим летом [в приюты] было вывезено 11669 кошек, что на 19% больше, чем в 2019 году», — рассказали в SPA.

Кроме кошек, очень часто в приюты общества стали попадать собаки — в 2021 году их было собрано около 4000. Основным средством борьбы с этой тенденцией в SPA называют запрет на продажу домашних животных в зоомагазинах.