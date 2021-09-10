ЕС пока не определился с формой своего дипломатического присутствия в Афганистане

Евросоюз пока не определился с формой своей дипмиссии в Афганистане, условия для ее создания еще не сложились. Об этом заявил в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя сообщения в СМИ о контактах Евросоюза с движением "Талибан" о создании европейской дипломатической миссии в Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока дискуссии продолжаются между странами ЕС [о том], в каких обстоятельствах, на каких условиях и в какой форме будет обеспечиваться дипломатическое присутствие в Афганистане. На данный момент условия для этого еще не сложились, - сказал он. - Страны ЕС продолжают осуществлять мониторинг и оценку ситуации".

Стано подчеркнул, что Евросоюз "остается готов координировать возможное общее дипломатическое присутствие стран сообщества в Кабуле".

"Сейчас мы наблюдаем за формированием временного правительства. Как только условия, в том числе в сфере безопасности это позволят, мы постараемся обеспечить свое присутствие на месте", - подчеркнул он.