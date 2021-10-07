Сербия произвела 1,5 млн доз вакцин "Спутник V"

Сербия произвела на предприятиях в стране 1,5 млн доз вакцины "Спутник V" по российской технологии. Об этом сообщил в четверг по результатам подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава МПК с сербской стороны Ненад Попович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы произвели 1,5 млн доз вакцины ["Спутник V"], а до конца года будет произведено 4 млн доз вакцины", - заявил он. Сербский министр поблагодарил Россию за помощь в организации производства.

Он также указал, что Сербия благодарна России за поддержку во время пандемии.

"Благодарим Россию за поддержку во время пандемии COVID-19, которая была оказана на всех уровнях", - заявил Попович. Сербский министр также поблагодарил вице-премьера РФ Юрия Борисова за инициативу по производству российской вакцины от ковида "Спутник V" в Сербии, которая была успешно воплощена сербской стороной.

Попович также отметил поддержку, которую РФ оказывает Сербии на международной арене, в том числе в вопросе Косова и Метохии.

Работа российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) стартовала в сербском Златиборе с двусторонней встречи сопредседателей МПК - Борисова и Поповича. После двусторонних переговоров началось 19-е пленарное заседание МПК с участием делегаций, на котором обсуждается реализация совместных проектов в сфере энергетики с участием крупных российских компаний. По результатам переговоров состоится торжественное подписание протокола 19-го заседания МПК.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем возможность производства "Спутника V" на территории республики. По результатам беседы лидер Сербии сообщил, что его страна при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно выпускать вакцину. 4 июня Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Белграде.