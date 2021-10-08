Volkswagen снизит производство автомобилей в России из-за дефицита полупроводников

Volkswagen Group Rus снизит объем производства автомобилей в РФ в ближайшие месяцы из-за глобального дефицита полупроводников. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и в том числе влияет на Volkswagen Group Rus. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что как только в ситуации с поставками чипов будут намечены улучшения, автопроизводитель увеличит объемы производства, чтобы удовлетворить стабильный спрос на продукцию.

"Тем не менее, мы продолжаем ежедневно следить за ситуацией и будем корректировать наш производственный график в зависимости от развития событий", - добавили в пресс-службе.

В сентябре сообщалось, что завод Volkswagen в Калуге несколько раз в течение месяца приостановит производство, в связи с чем объем месячного производства также будет снижен.

7 октября стало известно, что чешская автомобилестроительная компания Skoda, которая входит в международный концерн Volkswagen, из-за недостатка электронных компонентов с 18 октября значительно сократит или полностью остановит производство на своих заводах в Чехии.