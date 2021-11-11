В ВОЗ сообщили, что в Африке от COVID-19 вакцинировано лишь 6,6% населения

Страны Африки продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам от коронавируса, в результате прививки от COVID-19 получило лишь 6,6% населения континента. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с пандемией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через девять месяцев после начала в Африке кампании вакцинации против COVID-19 мы еще очень далеки от того, чтобы защитить даже наиболее уязвимые группы населения, - подчеркнула она. - На текущий день только 6,6% населения Африки вакцинировано от коронавируса по сравнению с 40% во всем мире". Моэти заметила, что коронавирус продолжает представлять собой серьезную угрозу для жителей Африки.

В свою очередь директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг считает, что пандемия в Африке еще не преодолена. "Нет никаких сомнений, что приближается четвертая волна COVID-19, которая затронет Африку", - заявил он. Нкенгасонг также сообщил, что компания Moderna предложила Африканскому союзу свою вакцину по $7 за дозу. В США компания в начале 2021 года продавала свое средство от COVID-19 по $15 за дозу.

В странах Африки с начала пандемии выявлено 8 531 720 инфицированных коронавирусом, 219 314 человек умерли.