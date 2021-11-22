По итогам экзитполов Румен Радев побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Во втором туре голосования, по данным различных социологических агентств, он набирает около 64% голосов избирателей, его оппонент Анастас Герджиков получил 34% голосов, порядка 2% избирателей голосовали против всех.

По данным социологического агентства Gallup International, за Радева отдали свои голоса 65,7% избирателей, согласно информации Alpha Research, его кандидатуру поддержали 63,7%, экзитпол "Тренд" показывает, что действующий глава государства получил 64,5%. Соответственно за Герджикова голосовали 31,4%, 33,1% и 30,9%.

Социологи отмечают рекордно низкую избирательную активность, во втором туре голосования приняли участие 33,7% избирателей. "Граждане устали от выборов, от пандемии, манипуляций и режиссированных скандалов. А наша сокрушительная победа в первом туре успокоила множество людей, которые решили, что смысла голосовать нет, так как победитель ясен", - сказал Радев, комментируя низкую активность избирателей.

Герджиков признал свое поражение на выборах главы государства.