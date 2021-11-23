Глава Минздрава Германии назвал смерть от коронавируса альтернативой вакцинации

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что из-за распространением дельта-штамма коронавируса в течение ближайших месяцев большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть. Об этом сообщает издание The Local, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр заявил: «Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы».

Чиновник указал, что в ФРГ «очень и очень сложная ситуация во многих больницах». Шпан добавил, что власти настоятельно рекомендовали вакцинироваться.