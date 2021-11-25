В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

Совет министров Италии одобрил новый декрет, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 для не вакцинированных от коронавируса граждан, передает Trend со ссылкой на Известия.

Изменения коснутся COVID-сертификата green pass. Документ будет выдаваться сроком на 48 часов. Его можно будет получить после сдачи теста на коронавирус. Пропуск будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.

Кроме того, в стране введут так называемый super green pass для получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Его владельцы смогут посещать рестораны в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения.

Совмин также расширил перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября.