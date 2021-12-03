Карл Нехаммер стал кандидатом от Австрийской народной партии на пост канцлера

Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил в пятницу, что президиум правящей Австрийской народной партии избрал его новым ее председателем и он стал кандидатом на пост канцлера Австрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу вам сообщить, что президиум партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии, и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.