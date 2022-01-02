Дэниела Крейга наградили орденом

Британского актера Дэниела Крейга наградили тем же орденом, что и суперагента 007 Джеймса Бонда — орденом Святых Михаила и Георгия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета The Daily Mail.

Крейг был награжден за заслуги перед кино и театром — однако этот орден обычно вручаются только высокопоставленным дипломатам или шпионам.

Британский актер Дэниел Крейг играл Джеймса Бонда, начиная с 2006 года, его первым фильмом бондианы стал «Казино «Рояль»», а последним — «Не время умирать».