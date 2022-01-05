Европе предрекли отсутствие газа через два месяца
Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
По данным издания, одной из предпосылок к дефициту является снижение собственной добычи природного газа и отсутствие дополнительных поставок из России. «Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в статье.
«Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам», — заявил вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.
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