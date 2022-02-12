Полиция Парижа начала пресекать акцию автомобилистов против санитарных ограничений

Французские правоохранители в субботу начали составлять протоколы о нарушениях в отношении участников акции автомобилистов "Колонны свободы", которые хотят заблокировать улицы Парижа, выражая несогласие с действующими в стране санитарными ограничениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция пресекает действия нескольких колонн", - говорится в сообщении в Twitter парижской префектуры полиции. "Составлен в общей сложности 201 протокол о нарушениях", - уточнили в ведомстве.

Как проинформировали в столичной полиции, "более 450 автомобилей участников акции задержано в районе парижского пригорода Сен-Клу". Еще более 50 автомобилей задержано в других пригородах французской столицы.

Парижская полиция намерена пресекать все попытки проведения подобной незаконной акции. В городе для этих целей мобилизованы более 7 тыс. полицейских и жандармов, а также легкая бронетехника.