В Мюнхене открылась 58-я конференция по вопросам безопасности

Европа 18 февраля 2022 17:12 (UTC+04:00)
В Мюнхене открылась 58-я конференция по вопросам безопасности

Международная конференция по безопасности (МКБ) начала работу в пятницу в Мюнхене. 58-й по счету форум проходит в очном формате, в прошлом году он работал в режиме онлайн и длился всего около трех часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что это самая важная конференция за все время, что я ее возглавляю", - заявил председатель форума Вольфганг Ишингер на открытии. По его словам, мир оказался перед лицом глобальных вызовов - пандемии коронавируса и вопросов безопасности в Европе. "У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы решать проблемы", - добавил он.

Мероприятие в течение трех дней соберет около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Организаторы ожидают участия в работе форума примерно 35 глав государств и правительств. Центральной темой МКБ обещает стать кризис вокруг Украины.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
АБР работает с правительством Грузии над новыми программами - постпред (Эксклюзив)
АБР работает с правительством Грузии над новыми программами - постпред (Эксклюзив)
Внешний долг Грузии незначительно сократился за год
Внешний долг Грузии незначительно сократился за год
Суммарный капитал банков Азербайджана вырос за год
Суммарный капитал банков Азербайджана вырос за год
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Мюнхене открылась 58-я конференция по вопросам безопасности Европа 17:12
Оборот в сфере услуг между Туркменистаном и Беларусью сократился Бизнес 17:10
P&O Maritime Logistics ожидает возобновления работы на месторождении «Карабах» Энергетика 17:07
В Узбекистане будет разработана программа повышения энергоэффективности зданий и сооружений Узбекистан 17:06
Песков заявил, что пока нет понимания насчет сроков визита Путина в Турцию Россия 17:01
В США из-за снегопада более 100 автомобилей попали в ДТП США 16:58
Планируется строительство в Кяльбаджаре астрономической станции - Академия наук Экономика 16:53
ЕС увеличит стратегические запасы газа, чтобы подготовиться к следующей зиме Европа 16:46
Mərmidən xatirələr…Герои 44-дневной Отечественной войны (ФОТО) Социум 16:45
Расширены обязанности Госагентства по туризму Азербайджана Политика 16:43
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:41
В Азербайджане выявлены еще 3 817 случаев заражения коронавирусом, вылечился 7 541 человек Общество 16:38
АБР работает с правительством Грузии над новыми программами - постпред (Эксклюзив) Грузия 16:34
Новый международный проект для азербайджанских стартапов Общество 16:28
Депутат Севиль Микаилова примет участие в мероприятиях в Израиле, посвященных Ходжалинскому геноциду Политика 16:27
Цены на газ в Европе снижаются на 1,4-5,6% днем в пятницу Европа 16:23
Прокуратура расследует подрыв на мине двух сотрудников Госагентства автодорог в Тертерском районе Общество 16:17
В Таджикистане оцифруют выдачу «дозвола» на международные автомобильные грузоперевозки Таджикистан 16:14
Распространена информация о состоянии пострадавших при взрыве мины в Тертере Происшествия 16:13
В Азербайджане сведения о банковских счетах налогоплательщиков будут представляться в налоговый орган Экономика 16:02
Фонд «Nargis» представил отчет благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце» (ФОТО) Политика 15:58
Растет интерес граждан Азербайджана к объектам недвижимости в Турции Турция 15:57
Глава Минтранса КР и посол Монголии обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстан 15:50
Внешний долг Грузии незначительно сократился за год Грузия 15:50
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Сербией Политика 15:49
Система ПВО Израиля уничтожила запущенный с территории Ливана беспилотник Израиль 15:44
Безработица в Грузии незначительно снизилась за год Грузия 15:44
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу Политика 15:41
Путешествие в мир Гобустана – в Баку презентован мультфильм "Гавалдаш" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 15:37
KPMG И Узбекское АО обсудили перспективы сотрудничества Узбекистан 15:29
Нефтяной терминал SOCAR в Грузии объявил тендер на закупку высоковольтного оборудования Тендеры 15:27
В минэкономики Грузии прокомментировали рост цен на топливо Грузия 15:25
МВД проводит служебную проверку на КПП, через которые Манаф Агаев проник на освобожденные земли Общество 15:14
В Тертере произошел взрыв мины, два человека получили ранения Происшествия 15:12
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан Политика 15:10
P&O Maritime Logistics о текущих работах на АЧГ и «Шах Дениз» Энергетика 15:09
В Азербайджане до 50 репатриированных из Сирии и Ирака детей помещены в соцучреждения Общество 14:52
В Баку впервые прозвучали церковные сонаты (ВИДЕО) Культура 14:49
Представитель Азербайджана на "Евровидении 2022" Надир Рустамли: Я не могу ответить лично каждому (ФОТО) Звёздный мир 14:49
Фонд Гейдара Алиева провел благотворительную акцию в Болгарии (ФОТО) Общество 14:49
Билеты на отложенные соревнования "Формулы-1" в Баку действительны для гонок 2022 года Общество 14:41
Турция продолжает поддерживать правое дело своих друзей и братьев, таких как Азербайджан - Хулуси Акар Политика 14:21
Продлен срок регистрации на несколько конкурсов, которые пройдут в рамках «TEKNOFEST Азербайджан» Общество 14:18
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 14:14
Манаф Агаев и сопровождавший его бизнесмен арестованы на 15 суток Происшествия 14:12
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 13:52
Скончался известный актер Геннадий Юхтин. Яркие роли в азербайджанских фильмах (ВИДЕО) Культура 13:50
Суммарный капитал банков Азербайджана вырос за год Финансы 13:49
Новые главы Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов - ДОСЬЕ Общество 13:48
Президент Казахстана дал ряд поручений по развитию строительной отрасли Казахстан 13:33
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по приобретению доли в проекте «Шах Дениз» Энергетика 13:32
В Азербайджане при поддержке государства планируется увеличить число отелей Туризм 13:21
Преобразование таможенной системы, определено приоритетной задачей в Узбекистане Узбекистан 13:11
Туркменский консорциум закупит кабельные удлинители Тендеры 13:11
Названы реальные темпы роста ненефтегазового промышленного производства в Азербайджане Экономика 13:09
"Дочка" казахстанской нефтяной компании закупит фильтры Тендеры 13:06
Назначен новый ректор Бакинского славянского университета Политика 13:04
Правительство РК намерено вернуть инфляцию в коридор 4-6% Казахстан 13:03
На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы - ПО "Азеригаз" Экономика 13:02
МИД Франции заявил, что Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах Европа 13:01
Названо количество зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний (Эксклюзив) Турция 12:59
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС провел начальный этап Международного Чемпионата Дебатов в Азербайджане (ФОТО) Общество 12:58
Обнародована стоимость билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Общество 12:55
Планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана - глава ассоциации Бизнес 12:50
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 февраля снизится до $91 за тонну Россия 12:38
Распространились кадры тяжелого ДТП на трассе Баку-Губа (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 12:36
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank Экономика 12:34
В Киеве состоялась презентация арт-альбома Reading Nizami Ganjavi, изданного ТЮРКСОЙ (ФОТО) Культура 12:31
Президент Ильхам Алиев: Глава Исполнительной власти должен объехать все села и встретиться с людьми Политика 12:30
Премьер Израиля заявил, что заболеваемость ковидом в стране идет на спад Израиль 12:29
Азербайджан заинтересован в привлечении инструментов исламского финансирования - Конфедерация предпринимателей Финансы 12:29
Шойгу проведет телефонные переговоры с министром обороны США 18 февраля Россия 12:26
Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не получили ни маната помощи на возрождение Карабаха и Зангезура Политика 12:26
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Высокая должность– это не большая привилегия, а большая ответственность Политика 12:25
Президент Ильхам Алиев: Мы полностью экономически независимы и не нуждаемся ни в каких кредитах Политика 12:24
Президент Ильхам Алиев: Предпринимателям нужно помогать, а не мешать Политика 12:23
В Кыргызстане ежемесячная потребность сжиженного газа составляет более 9 тыс. тонн Кыргызстан 12:22
Президент Ильхам Алиев: Если мы скажем, что все проблемы Баку решены, конечно, мы ошибемся Политика 12:18
Промпроизводство в Узбекистане значительно выросло с начала года Узбекистан 12:14
Президент Ильхам Алиев: Необходимо глубоко проанализировать ситуацию в районах, уделить особое внимание существующим проблемам (Полная речь главы государства) Политика 12:11
Начались проектные работы по строительству газопроводов в Шуше и Агдаме - ПО «Азеригаз» Экономика 12:08
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:03
В Азербайджане назван размер выдаваемых субъектам МСБ в сфере сельского хозяйства кредитов Бизнес 12:00
ФК "Карабах" обратится в УЕФА по поводу армянской провокации Общество 11:38
Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов Политика 11:14
Капзатраты MOL Group на разработку «Азери-Чираг-Гюнешли» выросли за год Энергетика 11:08
Назначен глава ИВ Кюрдамирского района Политика 11:04
Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане - член Техкомитета FIG Дмитрий Поляруш Общество 11:03
Назначен глава ИВ Низаминского района Баку Политика 11:02
Назначен новый глава ИВ Наримановского района Баку - Распоряжение Политика 10:59
Страховые выплаты азербайджанской СК Ateshgah Life сократились за год Экономика 10:47
В ВС Азербайджана проводятся практические занятия с инженерно-саперными подразделениями (ВИДЕО) Общество 10:45
Парламент Грузии одобрил кредитное соглашение с АБР на развитие городской инфраструктуры Грузия 10:42
Мэрия Душанбе и Smart City Dushanbe решили строить первый в стране IT Park Таджикистан 10:39
MOL Group сократила добычу на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 10:39
Узбекская компания подписала меморандум с китайским производителем электромобилей Узбекистан 10:35
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:33
Страны ТюркПА готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий Политика 10:32
В проекте соглашения по СВПД нет отмены санкций против нефтяного сектора Ирана Ядерная программа 10:31
Правительство Азербайджана сотрудничает с Агентством по развитию МСБ для создания новых инструментов поддержки бизнеса Бизнес 10:27
Все новости