В Мюнхене открылась 58-я конференция по вопросам безопасности

Международная конференция по безопасности (МКБ) начала работу в пятницу в Мюнхене. 58-й по счету форум проходит в очном формате, в прошлом году он работал в режиме онлайн и длился всего около трех часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что это самая важная конференция за все время, что я ее возглавляю", - заявил председатель форума Вольфганг Ишингер на открытии. По его словам, мир оказался перед лицом глобальных вызовов - пандемии коронавируса и вопросов безопасности в Европе. "У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы решать проблемы", - добавил он.

Мероприятие в течение трех дней соберет около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Организаторы ожидают участия в работе форума примерно 35 глав государств и правительств. Центральной темой МКБ обещает стать кризис вокруг Украины.