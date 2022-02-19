Шквальный ветер обрушился на Прагу

Пражские пожарные в ночь на субботу выезжали для ликвидации последствий 21 чрезвычайного происшествия в столице Чехии, возникшего из-за обрушившегося на город шквального ветра. Мэрия Праги рекомендовала ее жителям и гостям воздержаться от прогулок. Соответствующая информация размещена пожарной службой и руководством города на их страницах в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение вчерашнего [позднего] вечера и [субботней] ночи мы выезжали [по срочным вызовам] для ликвидации 21 ЧП, связанного со шквальным ветром, - отметили пожарные. - Речь шла о поваленных деревьях и нарушении крепежа крыш [домов]".

Мэрия в свою очередь выступила с предупреждением: "Просим [жителей и гостей Праги] не ходить в леса, лесопарки и другие подобные места [на территории столицы]. Одновременно рекомендуем, чтобы вы были осторожны во время ваших поездок [и прогулок] по Праге".

Между тем Чешское телевидение проинформировало, что шквальный ветер оставил в стране без света 26 тыс. потребителей. Наибольшее число аварий в системе поставок электроэнергии зафиксировано в Западной Чехии - Пльзенском и Карловарском краях.

В Западной Чехии в результате образовавшихся на железнодорожных путях завалов из поломанных шквальным ветром деревьев возникли серьезные проблемы с движением поездов. В этом регионе временно прервано международное железнодорожное сообщение между расположенными на границе с ФРГ городами Аш и Хеб и населенными пунктами в федеральной земле Бавария. Также отмечены сбои в графике движения железнодорожных составов в примыкающем к Праге Среднечешском крае.