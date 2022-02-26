ЕС ввел санкции против 64 ключевых структур России

Евросоюз ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента, Минобороны, Службу внешней разведки (СВР) и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ, которым ограничат доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 января Совет ЕС объявил, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь массивную и высокую цену. Ввиду серьезности ситуации 25 февраля 2022 года Совет принял решение, вводящее новые санкции в отношении различных секторов экономики России, в особенности оборонного, энергетического, авиационного и финансового", - говорится в документе.

Под санкции попали "Оборонпром" и "Рособоронэкспорт", такие ведущие промышленные компании России, как "Сухой", "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс", "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Севмаш", "Ростех-Азимут", Объединенная судостроительная компания и другие.

ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.