Президент Польши выступил за ускоренный путь вступления Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда выступил за ускоренный путь вступления Украины в ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, он сообщил в своем Twitter.

"Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление", - заявил Дуда.